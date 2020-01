Alles fährt Ski – nur nicht die eigenen

Die Tage um den Jahreswechsel waren für viele Skigebiete erfolgreich. Zehntausende Schneesportlerinnen und Schneesportler fuhren in die Berge und lancierten die Saison. Das zeigte sich nicht nur an den Bahnen, sondern auch bei den Mietstationen. Solche werden vermehrt nahe oder auf der Piste eröffnet. Wer online reserviert hat, steht 10 Minuten später wieder draussen, den Mietski in der Hand, bereit für den Tag.

Gerade Intersport ist in vielen Skigebieten präsent. Die Tendenz zur Skimiete sei klar ersichtlich, sagt ein Sprecher. Deshalb hätten Intersport-Partner stark in den Ausbau der Mietparks sowie in die Abwicklung der Skimieteninvestiert. Ähnliches ist auch vom Sporthändler SportXX zu vernehmen: Anstelle des Kaufs von Ski und Skischuhen werde die Miete immer populärer, so der Sprecher. In der Branche geht man davon aus, dass rund 50 Prozent der Skitage mit Mietski absolviert werden. Tendenz steigend.

Andere Ski herstellen

Der Schweizer Skihersteller Stöckli hat sich auf die neuen Begebenheiten einstellen müssen. Er hat angefangen, Ski zu bauen, die nicht nur einem Zweck dienen. Die Idee dahinter erläutert Sprecher Christian Gut: «Wir produzieren heute Ski, die breitere Anwendungsbereiche abdecken. Die also gleichzeitig für das sehr sportliche Fahren perfekt funktionieren, aber auch für gemütliche Fahrten mit der Familie genutzt werden können.» Diesem Wandel habe die ganze Branche in den vergangenen Jahren versucht Rechnung zu tragen. Ganz allgemein sei dies ein Trend.

Zudem versucht Stöckli mit einem eigenen Online-Portal – zusammen mit ausgewählten Fachhändlern – die Vermietung der eigenen Ski anzukurbeln. Nach einer zweijährigen Versuchsphase habe man nun die Plattform getmyski.com in den eigenen Online-Auftritt integriert.

Die Wachstumszahlen, ein Plus von gut 50 Prozent an Saisonmieten über diesen Kanal, geben Stöckli recht. Auffällig sei, dass man bei Stöckli vermehrt Ski aus dem oberen Preissegment mieten kann. «Die Kunden wollen nicht nur einfach einen Ski mieten, sondern einen sehr guten. Das macht auch Sinn, wenn man gewillt ist, für einen Skitag mehrere Hundert Franken zu investieren, und dann ausgerechnet bei der Ausrüstung spart», sagt Christian Gut. Fast die Hälfte mietet bei Stöckli online einen solchen Premiumski.