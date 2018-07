500 Millionen Euro für eine unbrauchbare IT

Sie bringen Mitarbeiter zur Verzweiflung, kosten Hunderte von Millionen und enden nicht selten als Flop: Die Rede ist von neuen Informatiksystemen. Jüngstes Beispiel dafür ist der deutsche Discounter Lidl.

«Elwis ist tot», titelten deutsche Medien. Sieben Jahre entwickelte Lidl mit SAP ein System zur Warenbewirtschaftung. Das «elektronische Lidl-Warenwirtschaftsinformationssystem» trug intern den Namen Elwis – und wird nun beerdigt. Branchenkenner schätzen die Kosten auf rund 500 Millionen Euro.

Dabei waren die Erwartungen hoch. Ein Informatikverantwortlicher von Lidl sprach 2016 in einem Interview vom «modernsten Warenwirtschaftssystem der Welt». Vom Manager bis zum Filialleiter sollten Mitarbeiter Daten auf Knopfdruck in Echtzeit abrufen können. «Das Elwis-Projekt hat sprichwörtlich gerockt», sagte der Lidl-Manager.

Nun hat sich herausgestellt, dass die neue Software für umsatzstarke Länder ungeeignet ist. Auch eine dreistellige Zahl von externen Beratern konnte daran nichts ändern, wie die «Lebensmittelzeitung» schreibt. Lidl will deshalb sein selbst entwickeltes, altes Warenbewirtschaftungssystem modernisieren. Länder, die bereits auf SAP umgestellt haben, werden wieder auf die alte Software zurück wechseln.

Raiffeisen-Chef mit Informatikproblemen

Der Discounter ist mit seinen Problemen in guter Gesellschaft. Aktuell kämpft Raiffeisen mit ausufernden Kosten für ein neues Informatiksystem. Die Bank arbeitet schon seit Jahren an einer Ablösung ihrer völlig veralteten Software. Ein Projekt mit IBM scheiterte. Nun will Raiffeisen mit dem Schweizer System Avaloq die Modernisierung schaffen. Doch die Einführung dauert für die Raiffeisenbanken viel länger als geplant. Seit Anfang dieses Jahres sollte die Software bei allen 255 Banken laufen. Doch das funktioniert immer noch nicht. Bei der Einführung in ersten Banken tauchten erhebliche Mängel auf. Hypothekarprämien wurden falsch berechnet, ein Teil des Systems musste neu geschrieben werden.

Mit den Verzögerungen schnellen auch die Kosten in die Höhe. Ursprünglich sollte das Riesenprojekt namens Rainbow eine halbe Milliarde Franken kosten. Nun werden die Kosten 10 bis 15 Prozent über den geplanten 500 Millionen liegen, wie die Bank vor kurzem einräumen musste. Demnach kommen noch einmal bis zu 75 Millionen Franken obendrauf. Noch diesen Monat sollen einige Raiffeisenbanken die Software testen. Mit den Problemen in der Informatik kommt auch Raiffeisen-Chef Patrik Gisel immer stärker unter Druck.

Panalpina bei SAP-Einführung zwei Jahre im Verzug

Auch andere Banken kämpfen mit Schwierigkeiten in der Informatik und strapazieren damit die Nerven ihrer Kunden. Die Luzerner Kantonalbank hatte grosse Problemen bei einer neuen Lösung für ihr Onlinebanking. Auch ein Jahr nach dem Start lief das System nicht fehlerfrei. Postfinance machte Schlagzeilen wegen zahlreicher Pannen mit ihrem E-Banking. Kunden konnten stundenlang keine Zahlungen ausführen.

Der Logistikkonzern Panalpina arbeitet schon seit Jahren an einer neuen SAP-Lösung. Das bisherige System sei «quasi aus der Steinzeit», sagte Präsident Peter Ulber in einem Interview. Die Einführung des Systems aus der Neuzeit hinkt dem ursprünglichen Plan zwei Jahre hinterher. Laut «Finanz und Wirtschaft» dürfte es am Ende 200 Millionen statt der geplanten 150 Millionen Franken kosten.

Nicht nur private Unternehmen scheitern bei Grossprojekten in der Informatik. Die Steuerverwaltung versuchte im Projekt «Insieme» ihre Software auf den neusten Stand zu bringen. Das Unterfangen verschlang 120 Millionen Franken und scheiterte – nach jahrelangen Rettungsversuchen. (Tages-Anzeiger)