Loubegaffer – Kohli jubelt, Schildger verkauft Masken und Wirtin sammelt Die Wirtin des Restaurants Wein & Sein sammelt Geld, um nicht unterzugehen. Grossrat Philip Kohli verpasst nie mehr ein Spiel des BSC Young Boys. Das sind die News unter Berns Lauben. Die Loubegaffer

Der Ex-Stadtrat Philip Kohli ist bekanntlich ein grosser Fan von YB. Foto: zvg

Philip Kohli kann sich freuen. Für den YB-Fan kann es künftig zu keiner Terminkollision wegen eines Europa-League-Spiels der Berner und einer Stadtratssitzung mehr kommen: Der Ex-BDP- und jetzige Mitte-Politiker ist aus dem Stadtrat zurückgetreten, weil er sich auf sein Mandat als Grossrat konzentrieren will. Auch an seiner letzten Stadtratssitzung vom vergangenen Donnerstag kam es für Kohli ein letztes Mal zu einer solchen Kollision. So kombinierten sich die Young Boys zum famosen Sieg gegen Leverkusen, während der Stadtrat über das Feuerwerksreglement debattierte. Immerhin: Die Sitzung war gerade noch rechtzeitig fertig, so dass Kohli das Tor von Christian Fassnacht zum 2:0 vor der Festhalle live an einem Laptop mitverfolgen konnte. Nach dem Jubel erzählte Kohli mit einem gewissen Stolz, dass er von Fassnacht ab und zu mit Wandertipps versorgt werde.