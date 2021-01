Kündigungen im Punktelokal – Wirtin entlässt ihre Küchencrew Coronavirus fordert im Berner Restaurant Wein & Sein seinen Tribut: Beizerin Daniela Jaun hat ihre zwei Köche entlassen. Claudia Salzmann

Daniela Jaun hat das Wein&Sein vor drei Jahren übernommen und den Punktekoch Simon Sommer eingestellt. Mittlerweile hat sie ihm und dem zweiten Koch wegen der Corona-Krise gekündigt.. Foto: Raphael Moser

«25-Jährige wirbt Schöngrün-Chefkoch ab.» Mit dieser Schlagzeile startete das Restaurant Wein & Sein in der Münstergasse vor drei Jahren in die neue Pächterschaft von Daniela Jaun. Simon Sommer hiess der neue Küchenchef, «Gault Millau»-Punkte folgten bald. Und nach einer Anlaufzeit holte Jaun Christian Oliveira als Souschef in ihre kleine Küche im Kellerlokal. Ihn warb sie vom Restaurant Bay ab und konnte sich seiner Kompetenz sicher sein, schliesslich kocht er in der Schweizer Nationalmannschaft mit.

Das Gastro-Märchen nahm am Montag ein Ende: Die mittlerweile 28-jährige Jaun kündigte ihren beiden Köchen. Grund: Die Corona-Krise hatte ihr Budget und damit ihr Restaurant arg gebeutelt. «Nach langem Überlegen habe ich mich zu dieser schweren Entscheidung durchgerungen», sagt Jaun.