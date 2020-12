Gastrostreik am Samstag – Wirte und Gewerbler erhöhen den Druck Ein Organisationskomitee des Gastrostreiks vom kommenden Samstag stellt Forderungen. Auch der Gewerbeverein erhöht den Druck auf die Kantonsregierung. Claudia Salzmann

Michel Gygax (KG Gastrokultur) und Aline Trede (grüne Nationalrätin) bilden das Co-Präsidium des Gewerbevereins. Foto: Nicole Philipp

Letzte Woche versendete der Gewerbeverein gemeinsam mit der Bar- und Clubkommission einen offenen Brief an die Kantonsregierung. Darin forderten sie für die arg gebeutelten Branchen eine Änderung der Härtefallregelung: Als Basis sollen die Umsätze des Vorjahres pro Monat gewertet werden. Die Auszahlung von 50 Prozent der Differenz zum Umsatz des Vorjahresmonats, abzüglich allfälliger Entschädigungen aus Kurzarbeit und Erwerbsersatzordnung, sei eine einfache und effektive Hilfe für die Schweizer KMU, schreiben sie.

Nun fordert andere Gruppierung, dass am nächsten Samstag Lokale schliessen und die Beizer auf die Strasse gehen. In einem offenen Brief, der dieser Zeitung vorliegt, fordern sie vom Berner Regierungsrat Taten: «Entweder sollen alle Restaurants geschlossen und fair entschädigt werden. Oder sinnvolle Massnahmen definiert werden, die anständiges Arbeiten zulassen.» Damit meinen sie die frühe Schliessung der Lokale, die nun vom Bundesrat ab Samstag auf 19 Uhr vorverschoben wurde.