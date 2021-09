Beiz an der Aare – Wirte-Ehepaar verlässt Reichenbach René und Marianne Fiechter verlassen nach 20 Jahren das Restaurant Schloss Reichenbach in Zollikofen. Claudia Salzmann

Marianne und René Fiechter haben 20 Jahre lang im Restaurant Schloss Reichenbach gewirtet. Nächten Monat geben sie den Schlüssel ab und verabschieden sich in die Pension. Foto: Raphael Moser

«Man muss aufhören, bevor die Batterie durchgebrannt ist.» Das sagt René Fiechter, Pächter des Restaurants Schloss Reichenbach an der Aare in Zollikofen. Er werde nächstes Jahr 70 Jahre alt, und seine Frau Marianne sei auch bereits im Pensionsalter. Mitte Oktober verlassen sie das Restaurant. «Wir gehen auf den Hoger», sagt Fiechter, in ein Haus im Wallis, in Mehlbaum, ein Ort unterhalb der Belalp gelegen. «Nächsten Winter machen wir gar nichts, ich werde nur noch briefmärkelen und meine Sammlung pflegen.» Und seine Frau Marianne meint, sie werde dort ab und zu in einem Lädeli aushelfen.