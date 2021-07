Pop-up auf der Kornhausbrücke – Wirte ärgern sich über das Sommerfest auf der Brücke Seit Samstag haben bereits Tausende das Sommerfest «Sur le pont» besucht. Die Berner Wirte sind wenig erbaut über die Konkurrenz auf der Kornhausbrücke. Stefan Schnyder

Das Sommerfest lockt seit Samstag viele Bernerinnen und Berner auf die Kornhausbrücke. Foto: Enrique García Muñoz

Das Sommerfest «Sur le pont» auf der Berner Kornhausbrücke ist bislang ein Erfolg. Am vergangenen Wochenende haben bereits gegen 8000 Bernerinnen und Berner pro Tag den Anlass besucht. Auch am Montag und am Dienstag war der Besucherstrom rege. Auf dem Areal dürfen sich gleichzeitig 1000 Personen aufhalten. An den Imbissständen bildeten sich an allen Tagen zeitweise Schlangen.

Alles bestens, könnte man meinen. Doch einem Teil der Wirte in der Stadt Bern missfällt die neue Konkurrenz auf der für den Verkehr gesperrten Brücke. Ein Teil von ihnen hat sich bei Tobias Burkhalter, dem Präsidenten des Branchenverbands Gastro Stadt Bern, gemeldet: «Ich habe in den vergangenen Tagen viele Anrufe von verärgerten Mitgliedern erhalten. Sie verstehen nicht, wieso die Stadt einen solchen Anlass bewilligt hat, der die Restaurants in der Stadt Bern direkt konkurrenziert», sagt er. Ein solches Sommerfest sei nicht gerade das, was die Berner Gastronomie- und Hotelunternehmen jetzt gebrauchen könnten.