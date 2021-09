Geschlossene Bahnübergänge – Wirksamer Protest in Neuenegg Manchmal lohnt es sich für eine Gemeinde, wenn sie kürzere Schliesszeiten fordert. Das beweist das Beispiel Neuenegg. Johannes Reichen

Am Bahnübergang in Neuenegg dauern die Schliesszeiten durchschnittlich 2½ Minuten. Foto: Beat Mathys

Lange Wartezeiten bei Bahnübergängen sind für viele Leute ein Ärgernis. Nach einem Artikel über lange Schliesszeiten bei BLS-Bahnübergängen im Gürbetal berichteten einige Leserinnen und Leser von anderen Orten, wo manchmal «laaaanger Stillstand» wegen vorbeifahrender Züge herrscht, wie jemand schrieb.

«Bei uns in Suberg-Grossaffoltern sind geschlossene Barrieren von über 4 Minuten keine Ausnahmen», hiess es etwa. Oder: «Worb, SBB: Für den langsamen Zug Richtung Bern warten Sie 4 Minuten. Noch bevor er in Tägertschi losfährt, wird die Barriere in Worb geschlossen.»