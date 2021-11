Serientipp «Die Ibiza-Affäre» – Wirklichkeit auf Speed Sky verfilmte die Ibiza-Affäre als Serie zwischen Thriller und Polit-Farce: mit kreativer Freiheit, Topbesetzung und viel Schmäh. Christine Dössel

Es ist für ihn der Anfang vom Ende, aber er weiss es noch nicht: Heinz-Christian Strache (Andreas Lust, Zweiter v. l.) begrüsst die angebliche Oligarchennichte (Anna Gorshkova). BIld: PD

Es beginnt wie ein amerikanischer Thriller. Ein konspiratives Treffen in einem Hotelzimmer im Jahr 2018. Misstrauen und höchste Anspannung. Zwei Männer tasten einen Journalisten ab und zeigen ihm dann heisse Ware: ein Video. Darauf zu sehen ist, wie der österreichische Politiker Heinz-Christian Strache, Chef der rechtspopulistischen FPÖ, in kleiner, trunkener Sofarunde von der Übernahme der Wiener «Kronen Zeitung» durch eine russische Oligarchin schwadroniert. Und worteifrig ausmalt, wie er dann die Presselandschaft auf Autokratenart umbauen würde.

Ein Hammer. Der Journalist erkennt sofort die Brisanz des Materials, und der Zuschauer weiss sogar schon, wie die Sache ausgeht. Dieses Video, das berühmte Video der «Ibiza-Affäre», heimlich gefilmt in einer extra dafür angemieteten Finca auf der Baleareninsel, wird im Frühsommer 2019 nach der Veröffentlichung durch die «Süddeutsche Zeitung» und den «Spiegel» ein politisches Beben auslösen. In der Folge stürzt die österreichische Regierung.

Wie sich das alles im Detail zutrug, wie es zu dem Videoknüller kam und wie sich die Rechercheure der SZ durch das Material durchackerten, es prüften und aufarbeiteten, das erzählt die Miniserie «Die Ibiza-Affäre», produziert für Sky Studios, auf originell komplexe Weise: nicht linear, nicht chronologisch, nicht nüchtern-sachlich, sondern in Rückblenden und wilden Zeitsprüngen zwischen 2013 und 2020, in Spionagethriller-Manier und rauschhaften Hochglanzbildern, teils in einem Tempo wie auf Speed, aber auch mit grindiger Ösi-Komik und sehr viel Schmäh. Es ist nicht immer alles ganz verständlich, aber es ist immer alles der helle Wahnsinn.



Die Faktengrundlage bildet das Buch, das die beteiligten Journalisten über ihre Recherche veröffentlicht haben («Die Ibiza-Affäre. Innenansichten eines Skandals»). Die Drehbuchautoren Stefan Holtz und Florian Iwersen nahmen sich für den Serien-Plot dann aber jede Menge fiktionale Freiheit heraus und schufen im Kreativverbund mit dem Regisseur Christopher Schier einen kuriosen Stil- und Genremix aus Agententhriller und Polit-Farce. Zu den Extravaganzen zählen gefilmte Gedankenblitze und eingeschobene Erklärvideos wie in den Filmen von Michael Moore. Da wird zum Beispiel die Praxis illegaler Parteispenden schnell mal mit Kasperlepuppen vorgeführt oder ein Spannungsverhältnis zwischen «Spiegel» und «SZ» in einem Cartoon.

«Die Ibiza-Affäre» ist auf Sky streambar.

