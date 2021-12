Mitte-Kandidatin Astrid Bärtschi – Ein kleiner Booster für den Wahlkampf Die Regierungsratskandidatin Astrid Bärtschi wird Parlamentspräsidentin in Ostermundigen. Doch beide Ämter kann die Mitte-Politikerin nicht haben. Naomi Jones

Im vergangenen Juni wurde Astrid Bärtschi (rechts) von ihrer Partei ins Rennen um den Sitz der abtretenden Regierungsrätin Beatrice Simon (links) geschickt. Foto: Raphael Moser

Am Donnerstagabend hat das Ostermundiger Parlament seine Präsidentin für das nächste Jahr gewählt: Astrid Bärtschi (Die Mitte). Brisant daran ist, dass Bärtschi nächstes Jahr Regierungsrätin werden und für die Partei den Sitz von Beatrice Simon retten will. Sollte ihr das gelingen, müsste sie das Amt der höchsten Ostermundigerin per 31. Mai abgeben.

Berner Regierungsräte und -rätinnen dürfen nämlich kein anderes kantonales oder kommunales Amt innehaben.

Astrid Bärtschi ist sich dessen bewusst. Warum hat sie sich also trotz des Wahlkampfs für den Regierungsrat zur Parlamentspräsidentin wählen lassen?