Das muss der Eishockey-Fan wissen – Wird mir Fieber gemessen? Und darf ich im Stadion singen? Am Donnerstagabend startet die neue Eishockeysaison – samt vielen Zuschauern. Wir erklären, was die Fans vor und während des Spiels zu beachten haben. Nils Hänggi

Für die Zuschauer wird die Saison speziell – auch wegen der vielen Regeln, die zu befolgen sind. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Das Coronavirus? Immer noch da. Die Angst vor dem Virus? Auch. Eine Impfung gegen Covid-19 in Sicht? Nein. Und dennoch: Am Donnerstagabend startet die Eishockey-Saison – mit vielen Zuschauern. Wenn die Clubs ihre Stadiontüren öffnen, müssen sie zahlreiche neue Regeln beachten. Alles ist exakt vorgeschrieben. Was die Spieler dürfen, was den Zuschauern erlaubt ist. Wir klären auf und geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.