Burgdorfer Stadtrat – Wird Markthalle zur Politarena? Die März-Sitzung des Stadtrats von Burgdorf musste wegen der Corona-Sicherheitsvorschriften ausfallen. Am 11. Mai soll nun aber debattiert werden. Nur: Zuerst muss der Regierungsrat Ja sagen. Urs Egli

Die Markthalle in Burgdorf ist gross genug, damit der Corona-Sicherheitsabstand zwischen den Stadt- und Gemeinderäten eingehalten werden kann. Foto: Andreas Marbot

Ausserordentliche Lagen machen besondere Massnahmen nötig. Das sagen sich aufgrund der bundesrätlichen Corona-Sicherheitsvorschriften nicht nur die eidgenössischen Räte, sondern auch der Burgdorfer Stadtrat. Die 200 National- und 46 Ständeräte kommen am 4. Mai zu einer maximal fünftägigen ausserordentlichen Session zusammen. Allerdings tagen die eidgenössischen Volksvertreterinnen und -vertreter nicht im Bundeshaus, sondern in den Räumlichkeiten von Bernexpo. Kostenpunkt: mehr als 3 Millionen Franken. In der Emmestadt sind die gebackenen Brötchen freilich nicht so gross und auch nicht so teuer. Denn statt wie üblich im Gemeindesaal im Kirchbühl soll das Stadtparlament am Abend des 11. Mai in der Markthalle tagen. Die Kosten werden sich primär auf die Miete der Halle beschränken.