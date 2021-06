David Wagner vor Wechsel nach Bern – Klopps bester Freund wohl neuer YB-Trainer Gemäss englischen Medienberichten wird David Wagner der Nachfolger von Gerardo Seoane. Der 49-Jährige war bis im Herbst Trainer von Schalke 04. Dominic Wuillemin UPDATE FOLGT

David Wagner musste im September 2020 Schalke 04 verlassen. Foto: Sascha Steinbach (Keystone)

Die Suche von YB nach einem neuen Trainer scheint beendet. Gemäss dem englischen Fernsehsender «Sky Sports» hat der Deutsche David Wagner dem englischen Zweitligaclub West Bromwich Albion eine Absage erteilt, weil er sich für den Job bei den Young Boys entschieden habe. Der Schweizer Meister hat dazu noch keine Stellung bezogen. Zuletzt sickerte aber durch, dass der neue Trainer voraussichtlich aus dem Ausland kommen werde.

Wagner wäre eine äusserst spannende Wahl. Der 49-Jährige führte das kleine Huddersfield 2017 in die Premier League, er galt von da an als der nächste vielversprechende deutsche Trainer. Es folgte 2019 der Wechsel zu Schalke und damit ein Knick in seiner Karriere. Letzten Herbst musste er den kriselnden Traditionsclub verlassen. Seither war der beste Freund von Jürgen Klopp ohne Job.

Mit der Wahl von Wagner würden die Young Boys erneut überraschen. Wie sie das schon 2015 beim Engagement von Adi Hütter und 2018 bei jenem von Gerardo Seoane taten.

