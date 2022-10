Südmatte in Heimberg – Wird im Sommer 2023 wieder gebaut? Die Frutiger Immobilien AG übernimmt per 1. November den noch unbebauten Teil der Südmatte in Heimberg. Im nächsten Sommer soll wieder gebaut werden. Marco Zysset

Ende letzter Woche waren Baumaschinen noch daran, das Gelände auf der Südmatte in Heimberg so herzurichten, dass es bis im Sommer 2023 ruhen kann. Foto; Patric Spahni

Zwei Hochhäuser und ein Gebäude mit Läden, Fitnesscenter und weiteren Gewerbeflächen hat die Genossenschaft Migros Aare auf der Südmatte an der Bernstrasse in Heimberg gebaut. Derzeit wird die noch unbebaute Fläche im Süden des Areals sauber hergerichtet – und die Frage stellt sich: Waren da nicht noch ein weiteres Hochhaus sowie Wohn- und Geschäftsbauten an der Bernstrasse geplant beziehungsweise bewilligt?