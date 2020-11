Wacker steckt in der Krise – Wird es nun selbst für Rubin eng? Die ambitionierten Thuner verloren ihre letzten sechs Spiele. Das schwächt die Position des Coachs. Auch wenn es sich dabei um den Helden des hiesigen Handballs handelt. Adrian Horn

Engagiert, aber zunehmend glücklos: Martin Rubin. Foto: Markus Grunder

Darf man das? Darf man ihn infrage stellen? Muss man es sogar?

Martin Rubin ist das Gesicht des Clubs, der Baumeister all der Erfolge, welche Wacker in diesem Jahrzehnt gefeiert hat. Der Coach führte die Thuner zu zwei Meisterschaften und zu vier Cupsiegen. Er ist der überragende Schweizer Handballtrainer der jüngeren Vergangenheit. Und im Berner Oberland so was wie eine Legende. Ein Sympathieträger. Eine Persönlichkeit. Noch vor 23 Monaten kürte ihn das «Thuner Tagblatt» zum Kopf des Jahres – vor Spitzenmusikern, vor Toppolitikern, vor Helden des Alltags.

Rubin, diese Grösse des helvetischen Sports, ist im Grunde eine Institution.

Ist es unappetitlich oder zumindest dreist und anmassend, jemanden wie ihn zu hinterfragen?

Wettbewerbsübergreifend verlor sein Team zuletzt sechsmal. Es gewann von elf Meisterschaftsspielen bloss deren drei und scheiterte im Cup im Achtelfinal: bei erstbester Gelegenheit. Hiesse der Coach nicht Rubin, hätte im Sommer ein anderer übernommen – man würde in Thun die Trainerfrage gewiss stellen. Weil das nun mal Usus ist im Spitzensport.

Bemüht und experimentierfreudig

Tatsache ist: Nicht nur die Spieler machen in dieser Saison keinen überzeugenden Eindruck. Rubin lässt nichts oder zumindest kaum was unversucht, aber wenig klappt. Möglicherweise tut er teils zu viel, jüngst gegen St. Gallen etwa, als er zur Pause zwei neue Aufbauer brachte, obwohl die Darbietung zumindest ordentlich gewesen war.

Die sportliche Führung trägt eine Teilschuld an der Situation. Allein schon naturgemäss. Entweder hat sie das Kader schlecht zusammengestellt, oder sie holt nicht alles aus diesem heraus.

Eine Entlassung ist dennoch höchst unwahrscheinlich, wie Recherchen dieser Zeitung zeigen. Und sie würde nichts bringen. Rubins Zeit im Oberland endet im Sommer, aus freien Stücken. Beim BSV Bern wird er versuchen, an seine alten Erfolge anzuknüpfen. Mit Remo Badertscher ist sein Nachfolger längst bestimmt. Dieser ist aktuell Teammanager und Assistenzcoach – und damit Teil des Trainertandems.

Die Suche nach der Identität

Der Übungsleiter ist nicht die Fehlerquelle in Thun, genauso wenig wie ein einzelner Mannschaftsteil schuld ist. Das Problem ist vielmehr, dass das grosse Ganze im sportlichen Bereich aus der Balance geriet. Nicht erst in dieser Saison.

Diese nur schwer definierbare Stimmung in der Lachenhalle, diese Intensität, das in dieser Prägung fast schon einmalige Bekenntnis, sich in jeder einzelnen Aktion zu zerreissen – gemeinsam, gegen alle Widrigkeiten: All das ist weg. Vielleicht schon länger, als man denkt.

2018 wurde Wacker im Frühsommer Meister, nachdem es in den Monaten vor dem Playoff-Final nicht jederzeit gefallen hatte. Es reüssierte letztlich, weil es schlicht besser war als die Konkurrenz. Fünf Jahre davor hatten die Thuner mit ganz anderen Mitteln brilliert. Sie waren das Ensemble, gegen das man so ungern spielte. Weil es einem das Leben schwer machte. Weil es ausgesprochen hart und effektiv deckte – und lustvoll konterte. Immer und immer wieder. Was Rubin und seinen Akteuren damals gelang, war ein Coup, ein kleines Märchen. Die Titel zu jener Zeit: Sie waren Produkt grossartiger Arbeit.

An Kampfkraft büsste die Mannschaft in der Folge ein, ganz allmählich. Und in der letzten Saison verlor sie auch noch das Selbstverständnis, das ihr 2019 mit dem Cupsieg zu einem weiteren Triumph verholfen hatte.

Ende 2020 ist Wacker bloss noch ein normales Team, das gerade seiner Form hinterherläuft.

Rubins Ära kann noch immer würdig enden. Das Potenzial ist gross, die Differenz zur Spitze nicht so riesig, wie es die Tabelle suggeriert. Im Playoff wird die Mannschaft ihre Identität womöglich wiederfinden – und zu einem äusserst ungemütlichen Widersacher werden.

Die Leute im Oberland würden es ihrem «Tinu» wünschen.