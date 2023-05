Julian Nagelsmann

Eine der ganz grossen Fragen von heute: Was macht eigentlich Julian Nagelsmann? Sie erinnern sich vielleicht, das ist dieser junge Trainer, der an einer alten Weisheit scheiterte, wonach der Coach immer das schwächste Glied ist.

Obwohl die Bayern mit ihm noch an der Tabellenspitze und sowohl im Cup als auch in der Champions League noch vertreten waren, entschied sich die Vereinsführung, Nagelsmann zu feuern. Der Betroffene erfuhr zuerst in den Medien davon. Es heisst, er solle sich einen Hund zugelegt haben. Es heisst auch, er solle frei von jeglicher Schadenfreude sich nicht sonderlich darum kümmern, was bei den Bayern gerade so passiert. Und dennoch ist es anzunehmen, dass der Labrador «Little Rosalie» zwischen 15:30 und 17:25 auf grössere Spaziergänge verzichten muss. Auch wenn Nagelsmann mittlerweile weiss, wie es ist, Breaking News rund um die Bayern aus Nachrichtenapps zu erfahren.