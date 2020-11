Nachbarländer wollen später öffnen – Wird die Schweiz zur grossen Profiteurin der Ski-Saison? Wegen geschlossenen Gebieten im eigenen Land könnten deutsche, französische und italienische Touristen in die Schweiz kommen – alles hängt aber von den Reisebestimmungen ab. Yannick Wiget , Sven Hoti

Dürfte auch dieses Jahr ausländische Touristen anlocken: Das Skigebiet Zermatt im Kanton Wallis, im Hintergrund das Matterhorn. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Zwischen den Alpenländern hängt der Haussegen schief, seit Österreich angekündigt hat, die Skigebiete schon vor Weihnachten zu öffnen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel fordert wegen Corona ein europaweites Skiverbot bis zum 10. Januar. Auch Frankreich und Italien wollen die Pisten erst im Januar öffnen und verlangen eine koordinierte Verschiebung des Saisonstarts.

Doch die Schweiz sperrt sich gegen einen Ski-Lockdown – und könnte als grosse Profiteurin aus dem Streit hervorgehen. Wegen geschlossenen Gebieten im eigenen Land könnten Touristen aus den Nachbarstaaten und anderen Ländern in die Schweiz kommen. Ob das eintreten wird, hängt vor allem von den Reisebestimmungen ab. Wir haben uns diese deshalb genauer angeschaut.

Deutschland

Deutsche Touristen dürfen ohne Einschränkungen in die Schweiz kommen und hier ihre Winterferien verbringen. Zum Problem wird aber die Heimreise: Weil die Schweiz aktuell auf der Risikoliste des Robert Koch Instituts (RKI) steht, müssen Touristen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland für 10 Tage in Quarantäne. Eher unwahrscheinlich, dass sich das viele antun.

Allerdings könnte sich die Lage im Laufe des Winters ändern. Das RKI stuft Länder als Risikogebiet ein, wenn sie in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100’000 Einwohner verzeichneten. Die Schweiz liegt aktuell nur knapp über diesem Grenzwert. Sollte das RKI die Schweiz von der Risikoliste nehmen, wäre der Weg für deutsche Touristen frei.

Mit diesem Szenario rechnet Schweiz Tourismus. Der Branchenverband rührt deshalb schon kräftig die Werbetrommel in Deutschland mit Onlinewerbung, Zeitungsbeilagen und einer Plakatkampagne im öffentlicher Verkehr. Denn die Deutschen sind im Winter normalerweise für rund 20 Prozent aller Hotellogiernächte in der Schweiz verantwortlich und somit die grösste ausländische Touristengruppe.

Frankreich

Im Moment ist nur das Überseegebiet Polynésie française auf der Risikoliste des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), was kaum einen Touristen aus unserem westlichen Nachbarland betreffen dürfte. Alle anderen Franzosen können ohne Einschränkungen in die Schweiz reisen. Auch bei ihrer Rückkehr in die Heimat gibt es keine Auflagen.

Es ist also denkbar, dass französische Touristen über die Grenze kommen, wenn die Skigebiete bei ihnen noch geschlossen sind. Sie gehören normalerweise zu den wichtigsten Gästen in der Wintersaison. Damit das auch in diesem Jahr so bleibt, führt Schweiz Tourismus auch eine Kampagne in Frankreich durch.

Italien

Momentan stufen sich die Schweiz und Italien gegenseitig nicht als Risikogebiete ein. Touristen können also ohne Beschränkungen zwischen den beiden Ländern pendeln. Italiener buchen in einer normalen Wintersaison immerhin gut 5 Prozent der ausländischen Logiernächte in der Schweiz. Hinzu kommen zahlreiche Skifahrer, welche die Grenze für Tagesausflüge überqueren. Das ist auch dieses Jahr möglich.

Österreich

Die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg stehen aktuell auf der BAG-Risikoliste. Wenn Touristen von dort in die Schweiz kommen wollen, müssen sie 10 Tage in Quarantäne. Allerdings ist dies aufgrund der weiten Anreise eher unwahrscheinlich. Und allgemein dürften nur wenige österreichische Touristen die Grenze überqueren, weil die Skigebiete im eigenen Land ja auch schon vor Weihnachten öffnen. Theoretisch wäre die Einreise in die Schweiz (ausser für besagte Bundesländer) und die Rückreise nach Österreich ohne Auflagen möglich.

Beneluxstaaten

Für Gäste aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ist eine Schweiz-Reise momentan eher unattraktiv. Niederländische Touristen müssen sich nach der Rückkehr in eine zehntägige Quarantäne begeben. In Belgien hängen die Auflagen vom Ergebnis eines Fragebogens ab, welcher vor der Rückreise ausgefüllt werden muss. Luxemburg kennt selbst zwar keine Beschränkungen. Weil das Land aber auf der BAG-Risikoliste steht, müssen luxemburgische Touristen nach der Ankunft in der Schweiz zuerst 10 Tage in Quarantäne.

Grossbritannien

Wer hätte das gedacht? Im Winter stellen die Briten nach den Deutschen normalerweise die grösste ausländische Touristengruppe in der Schweiz. Vergangenes Jahr waren sie für fast 9 Prozent der Logiernächte verantwortlich. Das dürfte sich heuer aber nicht wiederholen. Denn die britischen Behörden verlangen von Reiserückkehrern aus der Schweiz, sich in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Nur Wales macht eine Ausnahme von dieser Regel.

Franzosen und Italiener werden diese Saison zum Teil den Schritt über die Grenze wagen. Die Schweiz könnte also durchaus vom Zögern der Nachbarländer profitieren, wird sich jedoch kaum als grosse Gewinnerin bezeichnen. Denn wenn sich die aktuellen Reisebestimmungen nicht ändern, werden nur wenige Touristen aus Deutschland, Grossbritannien und den Beneluxstaaten zum Skifahren kommen.

Schweiz Tourismus rechnet deshalb mit einem Einbruch von fast 50 Prozent bei den europäischen Gästen. Dieser kann nur teilweise mit dem erwarteten Anstieg von 10 Prozent bei den Schweizer Gästen kompensiert werden. Die Prognosen für die anstehende Wintersaison fallen «eher düster» aus, wie der Branchenverband in einem Communiqué mitgeteilt hat.