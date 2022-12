Zweiter Wahlgang in Meiringen – Wird die FDP das Zünglein an der Waage sein? Daniel Studer (SP) und Werner von Bergen (SVP) kämpfen am 18. Dezember ums Gemeindepräsidium. Zünglein an der Waage könnte die Wahlempfehlung der FDP sein. Nathalie Günter

Sie machen das Gemeindepräsidiumsrennen am 18. Dezember unter sich aus: Daniel Studer (SP, l.) und Werner von Bergen (SPV). Foto: Bruno Petroni

Im Vorfeld liess sich in Meiringen niemand mit einer Prognose aufs glatte Eis hinaus, wer beim ersten Wahlgang die Nase vorne haben würde. Mittlerweile ist bekannt, dass Daniel Studer (SP) 708 Stimmen holte und damit das absolute Mehr um 80 Stimmen verpasste. SVP-Kandidat Werner von Bergen folgte mit deren 494. Der Dritte im Bunde, Ernst Kehrli (FDP), holte 373 Stimmen und blieb auf der Strecke. Am 18. Dezember kommt es also zum Duell Studer gegen von Bergen um das Amt des Gemeindepräsidenten.