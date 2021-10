Wahlen Zweisimmen: 4. Teil – Wird die Arbeit von Mitte-GLP honoriert? Die Mitte und die GLP bilden in der Gemeinde eine gemeinsame Liste für die Gemeindewahlen am 7. November. Sylvain Regamey und Thomas Näf hoffen, ihre beiden Sitze halten zu können. Svend Peternell

Zweisimmen wählt am 7. November seinen Gemeinderat. Die gemeinsame Liste Mitte-GLP hofft, ihre beiden Sitze verteidigen zu können. Foto: Bruno Petroni

Zum Abschluss der Serie zu den Zweisimmer Gemeindewahlen gibt für einmal kein Gemeindepräsident Auskunft. Daniel Bach, Präsident der GLP Obersimmental/Saanenland, fühlte sich für Zweisimmen zu wenig sattelfest und übergab das Wort dem jetzigen Gemeinderat Thomas Näf, der im September 2019 für Matthias Matti nachrutschte.

Und so gilt die gleiche Spielregel auch für Sylvain Regamey von der Mitte (ehemals BDP), der seit Anfang 2020 für Daniel Dumont im Rat sitzt. Gemeinsam treten sie nun auf einer Liste an, um ihre beiden Sitze zu verteidigen.

Thomas Näf, Mitte-GLP, tritt als Bisheriger für das Amt des Gemeinderats Zweisimmen an. Foto: PD



Thomas Näf hat in den gut zwei Jahren wertvolle Erfahrung in der Exekutive gesammelt und hätte als Zuständiger des Ressorts Volkswirtschaft Freude daran, seine Arbeit fortzusetzen. Ihm ist es wichtig, den Tourismus zusammen mit den Bergbahnen und Gstaad Saanenland Tourismus (GST) – in guter Vernetzung mit der Lenk – zu fördern. «Mit Direktor Flurin Riedi haben wir eine erfreuliche Zusammenarbeit. Er engagiert sich sehr für Zweisimmen.»