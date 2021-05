Streit um die Johanneskirche – Wird der Zwist beigelegt? Ein Brief des Kleinen Kirchenrats der reformierten Gesamtkirchgemeinde Thun verwirrt. Die Initiative für die bessere Nutzung der Johanneskirche wird gebremst. Marco Zysset

Die Johanneskirche in Thun bleibt Streitobjekt in vielerlei Hinsicht. Foto: Patric Spahni

«Für kirchliche Anlässe ab 1. Januar 2022 ist eine alternative Planung (andere Standorte) vorzusehen»: Das teilte in seinem Schreiben vom 12. Februar 2021 der Kleine Kirchenrat als Leitungsorgan der Gesamtkirchgemeinde Thun der Teilkirchgemeinde Strättligen mit. Thema darin war die weitere Benützung der Johanneskirche, deren Heizung in schlechtem Zustand ist und schon seit geraumer Zeit erneuert werden sollte. Darüber entscheiden kann nicht die das Gotteshaus nutzende Kirchgemeinde, sondern nur der Kleine Kirchenrat. Er müsste den erforderlichen Betrag ins Budget für den Gesamthaushalt aufnehmen, was bisher nicht geschah.