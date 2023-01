Gleich zwei Teams im Endspiel – Wird der Unihockey-Cupfinal-Tag zum grossen Fest der Berner? Floorball Köniz kämpft am 18. Februar in der Wankdorfhalle bei den Männern um den Titel, BEO bei den Frauen. Adrian Horn

Die Könizer feiern, als sie als Sieger und damit als Cupfinalist feststehen. Foto: Dres Hubacher

Es sieht nicht gut aus. 2:3 liegt Floorball Köniz am Samstagabend nach zwei Dritteln im Hintertreffen, die Berner drohen gegen Waldkirch-St. Gallen zu verlieren – und damit den Einzug in den Cupfinal zu verpassen. Super-ärgerlich wäre das aus ihrer Sicht. Weil sie der Favorit sind. Weil sie zu Hause spielen. Und weil das Endspiel in der Wankdorfhalle und damit gleichfalls in Bern stattfinden wird, ein erneuter Heimauftritt winkt.

Der zweimalige Meister aber dreht auf. Innerhalb von lediglich rund 12 Minuten macht er aus dem Rückstand eine 6:3-Führung, obwohl er zwischenzeitlich in Unterzahl agieren muss. Damit legt er die Basis zum Sieg. 6:4 gewinnt Köniz vor 636 Zuschauern.

Der ansprechende Zuschaueraufmarsch ist ein Vorgeschmack auf das, was Köniz in der Wankdorfhalle erwarten wird. Foto: Dres Hubacher

Am 18. Februar spielen die Berner um ihren vierten Cupsieg. Zuletzt reüssierten sie 2016.

BEO mit grösstem Erfolg in der Clubgeschichte

Die Mannschaft um Ausnahmekönner Jan Zaugg wird nicht die einzige Berner Equipe sein, für die das ein grosser Tag werden kann. Unihockey Berner Oberland qualifizierte sich für den Final der Frauen.

Die Parallelen zu den Berner Kollegen sind verblüffend. Auch die Oberländerinnen spielen am Samstagabend zu Hause, auch sie sind favorisiert. Sie liegen gleichfalls hinten und schaffen genauso die Wende. Und gewinnen wie Köniz vor rund 650 Zuschauern 6:4.

Auf wen trifft Köniz?

Für BEO ist der Finaleinzug eine grosse Sache. Mit den Red Ants Winterthur besiegen die Oberländerinnen ein Team, das zwar aufgrund der Tabellenlage Aussenseiter ist, die letzte Direktbegegnung aber gewann. Und vor allen Dingen haben sie erstmals die Chance auf einen Triumph in einem nationalen Wettbewerb.

Im Endspiel treffen sie auf Zug United, das in der Liga Rang 3 belegt und damit vor ihnen liegt. Die Innerschweizerinnen bezwangen im Halbfinal die Wizards Bern Burgdorf in einer gleichfalls umkämpften Begegnung 3:2.

Köniz kennt den Finalgegner noch nicht. Die Partie zwischen Favorit GC und Floorball Thurgau musste wegen vieler Krankheitsfälle verschoben werden.

