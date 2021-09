Tigers-Stürmer Jesper Olofsson – Wird der SCB diesen Abgang noch bereuen? Er wollte in die NHL, landete in Bern und wurde beim SCB zunächst als «Chancentod» beschimpft. Bei den SCL Tigers will der 29-jährige Schwede nun von Anfang an überzeugen. Marco Oppliger

3 Spiele, 4 Tore: Jesper Olofsson hat massgeblichen Anteil am soliden Saisonstart von Aussenseiter Langnau. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Schrittchen für Schrittchen nähern sich die beiden Jungs. Jesper Olofsson hat sie längst im Blick und schmunzelt. Sie zögern, und bitten schliesslich doch um ein Selfie. «Klar, machen wir!» Die Jungs strahlen, posieren hurtig mit ihrem Star, bedanken sich und eilen wieder davon.

Olofsson weilt zwar erst seit ein paar Monaten in Langnau, vor Wochenfrist absolvierte er sein erstes Spiel im Tigers-Dress. Doch in jener kurzen Zeit hat er bereits Eindruck hinterlassen – so viel, dass er nun im Dorf erkannt wird. Seine Ausbeute: 3 Spiele, 4 Tore, 1 Assist. Und so reist er nun am Freitag als Topskorer der SCL Tigers zum Derby nach Bern. Was nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Denn beim SCB hatte er nach seiner Verpflichtung vor Weihnachten 2020 bald einmal den Status des «Chancentods» inne, ehe er zu skoren begann und letztlich einer der besten Berner war. Er sagt: «Wenn du weisst, dass du Tore schiessen kannst, es aber nicht klappt, dann ist das frustrierend. Doch letztlich muss man die ganze Situation betrachten.»