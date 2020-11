Wahlen in Ochlenberg – Wird der Gemeinderat verkleinert? In der Exekutive werden zwei Sitze frei. Nur für einen davon gibt es aber eine Nachfolge. Das Gremium startet also mit einer Vakanz ins neue Jahr – und macht sich Gedanken. Sebastian Weber

Im ländlichen Ochlenberg finden sich nicht mehr genügend Leute, die sich für den Gemeinderat zur Verfügung stellen wollen. Foto: Thomas Peter

Bereits Anfang Jahr hatte die Gemeinde informiert, dass im Herbst zwei Gemeinderatsmitglieder ersetzt werden müssen: Barbara Jäggi und Bruno Wälchli. Schon früh wurde zudem klar, dass es nicht einfach wird, ihre Nachfolge zu klären.

Das hat sich in der Zwischenzeit bestätigt. Anfangs habe er noch abgewartet, ob sich womöglich jemand von selbst bei ihm melden würde, sagt Gemeindepräsident Adrian Fankhauser. Dazu sei es aber leider nicht gekommen. Und so habe der Gemeinderat dann im Mai von sich aus begonnen, auf mögliche Kandidaten zuzugehen.

Es seien mehrere Leute angefragt worden. Eine Zusage bekam der Gemeinderat letztlich aber nur von einem: Roger Pauli. Er gilt als still gewählt. Da die Gemeindeversammlung in Ochlenberg vom 20. November in Folge der Corona-Pandemie abgesagt wurde und es stattdessen zu einem Urnengang kommt, können auch aus dem Plenum heraus keine Vorschläge mehr eingehen.