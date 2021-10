Erdbebengefahr im Oberland – Wird das Risiko unterschätzt? Unter der bergigen Oberfläche des Berner Oberlands ist die Erde ständig unter Spannung, Zug und Druck. Droht ein grosses Beben? Marco Zysset

Im Diemtigtal wurde der letzte grössere Erdbebenschwarm im Berner Oberland registriert. Foto: Bruno Petroni

Unter Tag wird im Oberland nicht nur gebaut, gebaggert oder gelagert: Wie auf der ganzen Welt ist die Erdkruste tief unter diesen Bauwerken auch in der Region stets in Bewegung. Und die Spannungen, die diese Bewegung aufbauen kann, können sich in Form von Erdbeben entladen. An der Frage, welches Risiko diese Beben bergen, scheiden sich die Geister freilich: Während manche Experten mahnen, die Schweiz sei ganz generell nicht für ein grösseres Erdbeben gewappnet, weisen andere darauf hin, dass es hierzulande noch nie ein Beben mit wirklich verheerenden Folgen gegeben habe.