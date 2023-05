Geldberater: Sorgen der Hausbesitzer – Wird die Saron-Hypothek zu riskant? Auch wenn der Markt von nicht mehr stark steigenden Zinsen ausgeht, sollte man bei engem Budget den Zins anbinden. Martin Spieler

Zinswende? Wohl kaum! Da sich die Inflation als hartnäckig erweist, dürften die Zinsen weiter nach oben tendieren. Illustration: Christina Baeriswyl

Meine Frau und ich sind im Bau eines Vierfamilienhauses, in welchem wir im Herbst eine Wohnung selbst beziehen. Uns bereiten die steigenden Zinsen Sorgen. Der Baukredit ist mit einer Saron von aktuell 2,25 Prozent finanziert. Nachdem ich bisher auf die Saron-Variante gesetzt habe, weiss ich nun nicht mehr, was richtig ist. Ich überlege, eine Festhypothek über 3 bis 5 Jahre abzuschliessen. Was raten Sie uns? Leserfrage von R.G.