Unterschriftensammlung in Frutigen – Wird das Freibad doch saniert? Das Liberale Frutigen ist mit der Entscheidung des Gemeinderats, die Sanierung des Freibads ad acta zu legen, nicht einverstanden. Deshalb wurden Unterschriften für eine Initiative gesammelt.

Niklaus Liechti vom Liberalen Frutigen (links) übergibt die Unterschriften dem Gemeinderatspräsidenten Hans Schmid (SVP). Foto: PD

Am 13. Dezember haben Vertreter des Liberalen Frutigen 716 Unterschriften der Gemeindeverwaltung übergeben. Damit soll Druck aufgebaut werden, um die Sanierung der Badi anzugehen. Gefordert wären lediglich rund 530 Unterschriften, was 10 Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung entspricht. «Dass die Initiative in nur der Hälfte der erlaubten sechsmonatigen Frist zustande kam, zeigt deutlich, wie wichtig die Badi für viele Frutigerinnen und Frutiger ist», schreibt das Liberale Frutigen in einer Mitteilung.