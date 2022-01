YB hat seinen Knipser wieder – Wird alles wie immer? Jean-Pierre Nsame ist zurück. Der Torjäger übte sich während seiner Verletzungspause erfolgreich in Geduld – und schuf sich den Spitznamen «Guardiola». Moritz Marthaler

Hat es überhaupt Platz für ihn im Team, nach einem halben Jahr? Jean-Pierre Nsame ist wieder fit – trifft beim geforderten Meister YB aber auf viel Konkurrenz im Sturm. Foto: Christian Pfander

Alles wie immer. Jean-Pierre Nsame ballt die Faust, dreht jubelnd ab. Tor für YB, zwar nur im Testspiel – aber Nsame ist eine Woche vor dem Start zur Rückrunde wieder da, wo er sein will.

Und wohl gerade deshalb ist dieser Jean-Pierre Nsame noch immer bei YB. 2017 ist er gekommen, stand lange im Schatten des während seiner Zeit in Bern so einnehmenden Guillaume Hoarau. Aber Nsame traf, 13 Tore ­waren es in der ersten Saison, 15 in der zweiten, in seiner dritten explodierte er und traf in 32 Spielen 32-mal und war auch ein Jahr später wieder Torschützenkönig, diesmal mit 19 Treffern. Es gab Angebote aus China und Russland, Nsame lehnte ab. Es erschien verständlich, der wuchtige Franko-Kameruner, 1,88 Meter gross, kopfballstark, treffsicher mit links, mit rechts, würde bald in eine grosse Liga finden. ­Darauf deutete alles hin.