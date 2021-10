Unwetter auf der Insel – Wirbelsturm in Richtung Sizilien rückt näher Starke Regenfälle haben zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr auf der Insel geführt. Das Unwetter soll sich laut Meteorologen noch verschlimmern. UPDATE FOLGT

Fahrzeuge kommen auf einer überschwemmten Strasse in Catania nicht mehr weiter. Foto: Orietta Scardino (Ansa/Zuma/AP/Keystone/28. Oktober 2021)

Unwetter im Osten Siziliens bereiten der Bevölkerung und den Behörden grosse Sorgen. Die Rettungskräfte in Catania und Syrakus rückten binnen 24 Stunden rund 160 Mal aus, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen auf Twitter mitteilte. Bereits verloren drei Menschen wegen des Unwetters ihr Leben.

Meteorologen rätseln Gewaltige Regenfälle in Italien – Vorboten der Klimahölle? In der Nacht habe sich der Regen auf der italienischen Insel verstärkt, erklärte der Chef der Zivilschutzbehörde Siziliens, Salvo Cocina, am Freitag im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Rai 1. Ein Wirbelsturm bewege sich in Richtung Insel. Im Wetterbericht der Luftwaffe sagten die Meteorologen für Freitag weiter starken Regen und kräftige Winde voraus.

Auf Social Media sind Bilder zu sehen, die das Ausmass der Unwetter dokumentieren. So überfluteten Wassermassen den Hörsaal der Universität in Catania.

Eine Bewohnerin einer kleinen Stadt am Fusse des Vulkans Ätna sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitagvormittag, die Lage dort sei in Ordnung. Kritischer ist es südlich von Catania in Syrakus und Augusta, wo etwa Strassen unter Wasser standen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Laut dem «Corriere della Sera» seien 80 Familien in Augusta wegen eines überlaufenden Baches von der Aussenwelt abgeschnitten.

Während der Unwetter und Überflutungen der vergangenen Tage hatten auf Sizilien bislang drei Menschen ihr Leben verloren. In Catania richteten die Wassermassen schwere Schäden an und trugen ganze Autos davon. Bürgermeister Salvo Pogliese liess Schulen und nicht notwendige Geschäfte und Ämter schliessen. Auch die Strandpromenade Catanias sollte am Freitag gesperrt bleiben, da Sturmfluten befürchtet wurden.

