Grenzübergang nach Kosovo blockiert – «Wir wurden mit Knallpetarden und Brecheisen bedroht» Tausende in der Schweiz lebende Kosovaren befinden sich derzeit auf Heimreise. Die Blockade des wichtigsten Grenzübergangs durch serbische Wegelagerer macht vielen von ihnen Angst. Enver Robelli

Serbische Provokationen: Armeeeinheiten an der Grenze zu Kosovo. Foto: Serbian Defense Ministry, AP, Keystone

In der Nacht auf Mittwoch tauchten etwa 20 serbische Randalierer aus der Dunkelheit auf und blockierten die Zufahrt zum grössten und wichtigsten Grenzübergang nach Kosovo. Laut Belgrader Medien wurden für die Strassensperre ein Lastwagen und mehrere Traktoren eingesetzt. Der Übergang Merdare wird in dieser Jahreszeit von vielen in der Diaspora lebenden Kosovaren genutzt, die während der Festtage ihre Familien besuchen wollen. In einem Bericht der kosovarischen Tageszeitung «Koha Ditore» hiess es, mehrere Reisende seien gewaltsam attackiert und zur Umkehr gezwungen worden. Viele von ihnen versuchten über andere Grenzübergänge Kosovo zu erreichen.