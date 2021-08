Lauener Obmann Jörg Trachsel – «Wir wollen nicht stehen bleiben» Die Balance in seiner Gemeinde zwischen Ruhe und Entwicklung hat Jörg Trachsel als Lauener Gemeindeoberhaupt viel beschäftigt. Nun tritt er Ende Jahr zurück. Svend Peternell

Landwirt Jörg Trachsel bei seinen Kühen auf der Weide. Ende Jahr hört er als Gemeinde- und Gemeinderatspräsident von Lauenen auf. Foto: PD

Nach acht Jahren ist für jede und jeden Schluss, der im Gemeinderat gewirkt hat. So ist das in der Gemeinde Lauenen vorgesehen. Und so gilt das eigentlich auch für Jörg Trachsel, welcher seiner Gemeinde seit 2014 vorgestanden hat. Eigentlich: Weil der 51-Jährige 2013 bereits in der Exekutive war, kommt er auf ein Jährchen mehr.

«Vieles ist vorgegeben»

Der Rückblick fällt für den Landwirt mit einem Betrieb von 15 Kühen positiv aus. «Es war cheibe interessant, in manches hineinzusehen und die Mechanismen zu verstehen, zu denen man sonst keinen Zugang hat.» Allerdings habe er halt schon gemerkt, dass der gesetzliche Spielraum oftmals klein sei, wenn Projekte anstehen. «Vieles ist vom Bund und Kanton vorgegeben. Meistens mehr, als man denkt.»