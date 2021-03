New Roots nun in Oberdiessbach – «Wir wollen neue Traditionen wachsen lassen» Am neuen Standort bekommt die Vision von New Roots viel Raum: Die Firma stellt mit Herz und Know-how veganen Käse und vegane Joghurts her. Und möchte damit die Welt etwas besser machen. Thomas Feuz

Mit einem Händchen für das gewisse Etwas: Prozessleiter Christian Maibach, Gründer Freddy Hunziker und Rebecca Grunder (Kommunikation und Strategie); im Hintergrund Kai Bender, zuständig für Einkauf und Logistik. Foto: Thomas Feuz

«Pflanzliche Alternative aus Cashewkernen» steht auf der Verpackung. Die Grafik wirkt ansprechend. Doch New Roots bedient nicht nur Auge und Magen. Am neuen Produktionsstandort in Oberdiessbach wird eine innere Überzeugung umgesetzt. Der Ortstermin öffnet ein Fenster in die Welt von unternehmerischer Innovationskraft und veganer Lebensüberzeugung.

Im Gewerbezentrum Nord an der Burgdorfstrasse 36 produziert New Roots veganen Käse, acht Sorten zurzeit, und drei Sorten Joghurt. Als Grundstoff dient nicht wie in der Käsenation Schweiz üblich Kuh- oder Ziegenmilch, sondern eine Paste aus Cashewkernen. Gut 20 Mitarbeitende zählt das Unternehmen heute. Pro Monat werden rund 15 Tonnen der veganen Köstlichkeiten produziert, teils für den Export.