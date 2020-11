BZ-Weihnachtsaktion – Wir wollen Ihre Güezi-Rezepte Die Weihnachtszeit steht vor der Türe. Und auch wenn sie in diesem Jahr anders ablaufen dürfte als gewöhnlich, etwas lassen wir uns nicht nehmen: Die Freude am Güezi backen! Teilen Sie jetzt Ihr Lieblingsrezept und mit etwas Glück gewinnen Sie einen tollen Preis.

Ihre Lieblingsrezepte sind gefragt. Hochladen und einen tollen Preis absahnen. Illustration: Tamedia

In unserer Redaktion wird bereits fleissig angerührt, ausgewallt und ausgestochen. Auch unser Chefredaktor Simon Bärtschi lässt es sich nicht nehmen und teilt mit Ihnen sein Lieblingsrezept.

Aber auch Sie können die BZ-Leser in Weihnachtstimmung versetzen: Laden Sie hier Ihr Lieblingsrezept hoch und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von vier tollen Preisen. Wir verlosen unter allen Teilnehmenden:

1 x 250 CHF Einkaufsgutschein von Migros

3 x 50 CHF Einkaufsgutschein für Bücher Orell Füssli

Wir wünschen viel Glück und vor allem Spass beim Ausprobieren der Rezepte.

Der Chefredaktor empfiehlt: Totenbeinli Haselnussstangen

von BZ-Chefredaktor Simon Bärtschi, Bern – Originalrezept von Marianne Kaltenbach, frei interpretierbar

Zutaten

500g Haselnüsse

100 Butter

500g Zucker

500 Mehl

5 Eier

Schale einer halben Zitrone, fein gerieben

1 EL Zimt

Anleitung

Haselnüsse grob hacken, je nach Belieben eine Handvoll davon ganz lassen. «Anke» schaumig schlagen. Alle Zutaten darunter mischen. Dann die ganzen Haselnüsse in den Teig zugeben. Den Teig in drei Stücke teilen. Auswallen und rund 10-12 Zentimeter breite Rechtecke formen. Eine Stunde kühl stellen.

Teig im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad eine Viertelstunde backen. Aus dem Ofen nehmen, in Stäbchen schneiden und nochmals ein paar Minuten im ausgeschalteten Ofen stehen lassen. Die Beinli dürfen hellbraun werden.

Der Stv. Chefredaktor bäckt: Cookies mit Caramel und Fleur de Sel

vom Stv. Chefredaktor Wolf Röcken – Originalrezept von Annemarie Wildeisen

Zutaten

150 g Carameltäfeli weich

120 g Butter weich

100 g Zucker

2 Eier

200 g Mehl

1/2 Teelöffel Backpulver

Fleur de sel

Anleitung

Die Carameltäfeli grob in kleine Würfeli hacken. In einer Schüssel die weiche Butter und den Zucker mit dem Handrührgerät 5 Minuten sehr luftig aufschlagen. Dann die Eier unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und unter die cremige Masse rühren. Zuletzt die Caramelstückli unterheben. Teig zu einer Rolle formen (Durchmesser 3-4 cm), in Klarsichtfolie wickeln und etwa 30 Minuten kühl stellen.

Die Teigrolle in ½ cm dicke Scheiben schneiden und mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. Jedes Cookie mit einer guten Prise Fleur de Sel bestreuen. Die Cookies im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen auf der mittleren Rille gut 12 Minuten goldbraun backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. In einer verschlossenen Dose sind die Cookies etwa 1 Woche haltbar.