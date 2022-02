ÖV-Verband sorgt sich wegen Maskenpflicht – «Wir wollen gleich behandelt werden wie die Geschäfte»

Mehrere Kantone möchten die Maskenpflicht in den Läden aufheben, nicht aber in Zug und Bus. Jetzt wehren sich die SBB und der Verband öffentlicher Verkehr.

An der Maskenpflicht in Zug, Bus und Tram scheiden sich die Geister.

Die Masken sollen nicht nur im Detailhandel fallen, sondern gleichzeitig auch in Zug, Bus und Tram: Das fordert der Verband öffentlicher Verkehr (VÖV) vor dem grossen Öffnungsschritt vom 17. Februar. «Wir wollen gleich behandelt werden wie die Geschäfte», sagt Direktor Ueli Stückelberger.

Die Sorge der ÖV-Branche ist nicht unbegründet. Vor Wochenfrist fragte der Bundesrat die Kantone, ob die Corona-Massnahmen auf einen Schlag fallen sollen oder nur schrittweise. Jetzt zeigt sich: Eine Mehrzahl der Kantone möchte zwar die meisten Einschränkungen samt Maskenpflicht in den Läden in einem einzigen Schritt aufheben. Doch an der Maskenpflicht im ÖV scheiden sich die Geister.