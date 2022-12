EHC Thun – «Wir wollen, dass die Gegner nicht gern zu uns kommen» Die Heimstärke ist nur ein Grund, weshalb die Berner Oberländer in der Myhockey League Verlustpunktleader sind. Jürg Sigel

Der EHC Thun mit dem neuen Headcoach Daniel Steiner (rechts im Bild). Foto: Christian Pfander

Drei Clubs beabsichtigen, Ende Saison aus der drittklassigen Myhockey League in die Swiss League aufzusteigen. Sie belegen aktuell die Ränge 1 (Arosa), 2 (Chur) und 4 (Martigny). So weit, so gut. Die Besten sind vorn. Die Besten? Ja schon, aber da gibt es noch einen weiteren Verein. Verlustpunktleader ist nach Arosas 5:3-Derbysieg am Mittwoch in Chur im vorgezogenen Spitzenkampf der 20. Runde der EHC Thun. 38 Zähler aus 19 Partien haben die Berner Oberländer auf ihrem Konto, zwei weniger als das Bündner Duo, drei mehr als Martigny. Erklärungen für den Thuner Höhenflug, den manchen gegnerischen Trainer nicht erstaunt, gibt es viele.