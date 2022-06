Zukunft der Firstbahn – «Wir wollen alles infrage stellen und über den Tellerrand hinaus denken» Dank der klaren Positionierung sei die Firstbahn ein Erfolg, erklärt Jungfraubahn-Direktor Urs Kessler. 2034 steht die Neukonzessionierung an: Zeit, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Samuel Günter

Die Firstbahn ist die ertragreichste Bahn bei den sogenannten Erlebnisbergen der Jungfraubahnen. Foto: PD/Jungfrau.ch

«Die Firstbahn ist ein wichtiger Teil unserer Gruppe», hält Urs Kessler, Direktor der Jungfraubahn Holding AG fest. «Schliesslich ist die First das Skigebiet der Grindelwalder.» Aber auch im Sommer habe die Bahn stetig an Bedeutung zugelegt, seit sie 2004 Teil der Gruppe geworden sei. 2019 erwirtschaftete sie einen Verkehrsertrag von über 20 Millionen Franken. Mehr als die beiden anderen Erlebnisberge mit der Mürren- und der Harderbahn zusammen. «Und auch in der Corona-Krise bewies die Firstbahn Stabilität», sagt Kessler. 2021 betrug der Verkehrsertrag 13,3 Millionen Franken.