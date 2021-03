Literaare-Festival in Thun – «Wir wissen nur: Wir ziehen es durch!» Die genaue Form ist noch unklar, aber Literaare findet statt – und zwar vom 28. bis zum 30. Mai. Eine Österreicherin eröffnet das Thuner Literaturfestival.

Die österreichische Autorin Monika Helfer liest am Thuner Literaturfestival Literaare. Foto: PD/Isolde Ohlbaum

«Es gibt in diesen Tagen viele Gründe, ein Festival nicht durchzuführen. Wir alle kennen sie und haben sie schon zu oft gelesen», schreiben die Organisatorinnen von Literaare in einer Medienmitteilung. Auch bei ihnen sei noch ungewiss, in welcher Form das 16. Thuner Literaturfestival stattfinden werde. «Wir wissen nur: Wir ziehen es durch – jetzt erst recht!» Sei es mit Publikum oder als reines Audio-Festival, Literaare werde am letzten Maiwochenende Literatur eine Bühne geben.

«Wir haben wiederum Autorinnen und Autoren nach Thun eingeladen, die uns besonders begeistert haben und deren Texte uns inspirierten», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Programm umfasse eine breite Palette von Stimmen: So eröffnet das Festival die österreichische Autorin Monika Helfer mit einer Lesung am Freitagabend; am Sonntag lesen die drei Gewinnerinnen und Gewinner des Lyrikwettbewerbs «Textstreich» ihre prämierten und erstveröffentlichten Texte.

«Thun liest» mit Andreas Neeser

Auch das restliche Programm lädt laut Mitteilung zum Entdecken ein: Es findet eine Vernissage mit Autorinnen und Autoren des Literaturmagazins «Das Narr» statt, das Projekt «Thun liest ein Buch» geht mit Andreas Neesers neuem Mundartroman in die zweite Runde, und wie immer soll während dreier Tage der Platz rund um das Thuner Rathaus zu einem Ort des Austauschs und der Gespräche werden. Mit dabei sind am Festival Sabine Scholl, Ann Cotten, Zora del Buono, Matto Kämpf, Levin Westermann und viele mehr.

Informationen zur Art der Durchführung des Literaturfestivals werden ab Mitte April auf der Website, den Social-Media-Kanälen und im Newsletter kommuniziert. Das gilt auch für Hinweise bezüglich Covid-19-Sicherheitsmassnahmen.

pd