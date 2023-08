Der Mann, der immer Blau trägt – «Wir werden von Ausserirdischen beobachtet, so wie wir Ameisen beobachten» Erich von Däniken gilt mit über 70 Millionen verkauften Büchern als erfolgreichster Sachbuchautor dieses Planeten. Der 88-Jährige erzählt über sein farbiges Leben. Hans Peter Roth

«Zu Hause rumsitzen war und ist nicht mein Ding.» Erich von Däniken in seinem Büro in Unterseen. Foto: Raphael Moser

«Wo denn sonst!» Noch immer ist Erich von Däniken (EvD) täglich in seinem Büro in Unterseen vorzufinden. «Zu Hause rumsitzen war und ist nicht mein Ding.» Dabei ist der «Fantast» und Bestseller-Autor mittlerweile 88 Jahre alt. Dass der Zahn der Zeit auch am Monument der Literatur über Ausserirdische nagt, ist aber nicht zu übersehen.