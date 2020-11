21. Sommets Musicaux de Gstaad – «Wir werden nicht einfach aufhören» Kann das 21. Klassikfestival «Les Sommets Musicaux de Gstaad» vom 29. Januar bis 6. Februar stattfinden? Festivaldirektorin Ombretta Ravessoud kämpft um die Durchführung – auch wenn Einschränkungen anstehen. Svend Peternell

Dirigent Valery Gergiev tritt mit seinem Mariinsky-Orchester in der Kirche Saanen auf. Foto: PD

Das eben herausgekommene Programm der 41. Sommets Musicaux de Gstaad tönt verlockend. Zwischen dem 29. Januar und 6. Februar 2021 wird die Geige im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Und wieder kündigen sich grosse Namen an. Erstmals dabei – und vom Gstaad Menuhin Festival her bestens bekannt – ist der russische Stardirigent Valery Gergiev mit dem edlen Mariinsky-Orchester.

Mit von der Partie ist auch der für subtile, in sich gekehrte Tonalitäten bekannte Pianist András Schiff. Oder seine nimmermüde Berufskollegin Martha Argerich, die auch in fortgeschrittenem Alter nur so vor Vitalität, Spielfreude und Schalk strotzt. Und natürlich darf der Edelgeiger Renaud Capuçon, der gleichzeitig auch der künstlerische Leiter des Winter-Klassik-Festivals ist, nicht fehlen.