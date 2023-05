Rückschlag fürs Eden Beach – «Wir werden nicht aufgeben!» Schlechte Nachrichten für die «Eden Beach»-Betreiberin Mara Simonetta. Sie darf laut Bundesgericht ihre beliebte Terrasse in Gunten nicht aktiv bewirtschaften. Roger Probst

Frühlingssonne auf der Terrasse der Bar und Lounge Eden Beach in Gunten: Hier dürfen zwar Gäste etwas konsumieren, wenn sie wollen. Sich hinsetzen dürfen aber auch Ausflügler, die nichts konsumieren wollen. Foto: Bruno Petroni

Sie ist ein Magnet für Ausflügler aus Nah und Fern: Die Terrasse der Bar und Lounge Eden Beach in Gunten. Und zwar seit rund 20 Jahren. In den letzten Monaten ist sie aber auch zum Zankapfel geworden. Ein Rückblick: Laut der Thuner Regierungsstatthalterin Simone Tschopp ist die Terrasse mit den 60 Sitzplätzen gar nie bewilligt worden. Entsprechend darf dort niemand Geschäfte machen, obwohl dies seit Jahr und Tag passiert. Seit Tschopps Entscheid ist vieles in der Schwebe.