Teilsanierung der Mönchsjochhütte – «Wir werden künftig 99 Prozent Diesel und Holz sparen» Yann Roulet verfügt jetzt in der Mönchsjochhütte über 25 Kilowatt Solarstrom. Zurzeit werden weitere technische Einrichtungen erneuert. In zwei Wochen ist Saisoneröffnung. Bruno Petroni

Yann Roulet zeigt auf dem Hüttendach der Mönchsjochhütte die neue Solaranlage. Foto: Bruno Petroni

«Mehr als die Hälfte der Energie wird verpufft und nicht effizient eingesetzt. So geht es nicht weiter»: Yann Roulet, der seit drei Jahren die Mönchsjochhütte führt, hat seit Anfang Woche bis zu zehn Handwerker von Kolb+Walther (Grindelwald), der Zimmerei Brawand (Grindelwald) und der Esotec (Innertkirchen) bei sich oben, auf 3657 Metern über Meer. Bis zum 26. März bauen diese diverse neue Küchen- und Arbeitsgeräte ein; unter anderem auch einen neuen Batterieblock mit 4000 Ampèrestunden (48 Volt) Leistung, drei Wassertanks mit 3000 Litern Inhalt, einen 1500-Liter-Warmwasserspeicher und einen 300-Liter-Boiler. «Die bisherige Hüttentechnik ist längst in die Jahre gekommen. Es ist höchste Zeit, dass etwas geht.»

Strom- und Wasserprobleme gelöst

Bereits im Oktober ersetzt wurden die Heizung und die Sanitäreinrichtungen. Die Fläche der Fotovoltaikanlage wurde mehr als verdoppelt, indem die gesamte südliche Dachfläche mit Solarzellen überdeckt wurde. Auch an der Gebäudefassade hängen neue, grössere Zellen. «Mit der neuen Solaranlage haben wir eine Verzehnfachung der bisherigen Leistung», freut sich Christian Bleuer, der Vizepräsident der Genossenschaft Mönchsjochhütte als Besitzerin der Hütte. Und Hüttenwart Yann Roulet: «Künftig haben wir im Tagesbetrieb immer genügend Warmwasser, das wir ausschliesslich mit Sonnenenergie aufheizen.»

Falls mal die Sonnenenergie für den Energiebedarf der Hütte nicht ausreichen sollte, springt eine Gastherme ein, die mit 97 Prozent Effizienz den Boiler aufheizt und somit für das Abwaschen und Küchenwasser immer ausreichend heisses Wasser bereitstellt.

Dieser neue Batterieblock liefert 4000 Ampèrestunden elektrischen Strom. Foto: Bruno Petroni

Die Vorratskammer, wo auch das Brennholz untergebracht ist, wird erneuert, die Gitterrost-Terrasse wird mit einem neuen, höheren Geländer sicherer, und der Winterraum wird mit einem permanenten, von Solarenergie geheizten Ofen ausgestattet, damit künftig im Raum immer zehn Grad Celsius herrschen. «Wir werden tatsächlich 99 Prozent des Brennholz- und Dieselverbrauchs einsparen können», freut sich der Hüttenwart.

«Die neue Hüttentechnik wird uns den Arbeitsalltag entscheidend erleichtern.» Yann Roulet, Hüttenwart

Die Hüttenbesucher werden nach den Erneuerungsarbeiten keinen grossen Unterschied feststellen, denn die Schlafräume bleiben, wie sie sind. «Aber mir und meinem Hüttenteam wird die neue Hüttentechnik den Arbeitsalltag entscheidend erleichtern.»

Hat ein weiteres halbes Jahr auf 3657 Meter über Meer vor sich: Yann Roulet mit Partnerin Lou Gfeller und Border Collie Finn. Foto: Bruno Petroni

Künftiger Hüttenzustieg langfristig ungewiss

Am 27. März will Yann Roulet die sanft renovierte Mönchsjochhütte für Gäste öffnen. «Ich bleibe bis Mitte Oktober oben.» Gespannt und etwas besorgt ist der 31-jährige Unterwalliser Helikopterflughelfer, wenn es um das Thema Hüttenzustieg geht, der ausschliesslich über Gletschereis führt. «Der Weg vom Jungfraujoch zu mir hinauf führt über sechs Gletscherspalten, von denen die grösste acht Meter breit ist. Ich fülle diese Spalten regelmässig und in stundenlanger Arbeit mit dem Pistenfahrzeug mit Schnee auf, was an sich bereits eine Arbeit mit erhöhtem Risiko ist.» Der Gletscher sei aber dermassen in Bewegung, «dass es eine Frage der Zeit ist, bis vielleicht in einigen Jahren nur noch erfahrene Alpinisten oder Leute in Begleitung eines Bergführers gefahrlos den Weg zur Mönchsjochhütte finden».

Nachschub durch die Luft: Ein Helikopter setzt neben der Mönchsjochhütte eine Material-Unterlast ab. Foto: Bruno Petroni

Jedenfalls ist ungewiss, wie es um die Mönchsjochhütte in zwei Jahrzehnten bestellt sein wird. «Ich denke, dass wir möglicherweise früher oder später unsere Betriebszeiten da oben der Natur anpassen müssen.» Roulet befasst sich bereits jetzt mit dem Gedanken, die Hütte mittelfristig eventuell nur noch während des Winters offen zu haben und im Sommer zu schliessen – «weil es einfach zunehmend gefährlicher wird, da raufzukommen». Roulet spricht da vor allem von den zahlreichen Tagesgästen, die oftmals auch mit völlig ungeeignetem Schuhwerk und schlecht gekleidet über den Gletscher hochkommen.

«… dann würde die Mönchsjochhütte halt zu einer Bergsteigerhütte.» Christian Bleuer, Bergführer

Sollte der Gästeaufmarsch eines fernen Tages tatsächlich aufgrund von prekären Gletscherverhältnissen ausbleiben, «muss man dann auch irgendwann die Rechnung machen, ob sich Aufwand und Ertrag noch lohnen». Nicht zuletzt beschäftigt Roulet auch die Haftungsfrage: «Wenn ein Tourist in eine Spalte stürzt, hafte laut Vertrag ich als Hüttenwart. Das ist schon ab und zu ein Grund für schlaflose Nächte.»

Bergführer und Genossenschafts-Vizepräsident Christian Bleuer blickt etwas pragmatischer in die Zukunft: «Wenn der Hüttenzustieg eines Tages für die breite Öffentlichkeit mal zu heikel werden sollte, würde die Mönchsjochhütte halt zu einer Bergsteigerhütte, wie es auch die umliegenden Hütten wie Hollandia, Konkordia und Finsteraar schon immer waren und sind.»

Diese riesige Gletscherspalte hat sich unmittelbar unter der Mönchsjochhütte geöffnet. Bis zum letzten Jahr war der Zustieg hier noch eben. Foto: Bruno Petroni

