Regierungswahlen Kanton Bern - «Wir werden den Sitz nicht im Schlafwagen verteidigen können»

Astrid Bärtschi ist kaum bekannt, kandidiert nun aber als Regierungsrätin. Was sie von der Frauenfrage hält und wie sie bekannter werden will.

Astrid Bärtschi: Nein, das kann man so nicht sagen. Das wird sicher ein harter Wahlkampf. Die SP greift den Sitz mit Erich Fehr an. Und ich gehe davon aus, dass spätestens im August auch die GLP eine gute Kandidatur stellen wird. Wir werden diesen Sitz nicht im Schlafwagen verteidigen können.

Frau Bärtschi, haben Sie den Sitz von Beatrice Simon so gut wie sicher?

Während der Nominationsversammlung war die Frauenfrage zentral. Wurden Sie nominiert, weil Sie eine Frau sind?

Die Frauenfrage kommt immer wieder. Das ist auch ein Zeichen. Vielleicht sind wir irgendwann so weit, dass sie nicht mehr kommt. Wir haben klar signalisiert, dass wir mit unseren Bündnispartnern SVP und FDP in die Wahlen steigen wollen. Dort werden drei bisherige Männer kandidieren. Den Sitz, den wir verteidigen wollen, ist von einer Frau besetzt. Von daher hätte man auch sagen können, nicht immer wir sind in der Pflicht, eine Frau zu stellen. Aber diese Diskussion hat sich natürlich aufgedrängt. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich nur nominiert wurde, weil ich eine Frau bin. Aber es hat sicher auch eine Rolle gespielt.