Lockerung der Corona-Massnahmen – «Wir waren überrascht, ja überrumpelt» Ab Montag gelten weniger strenge Corona-Massnahmen. Was bedeutet das für betroffene Betriebe aus der Region? Lohnen sich Öffnungen überhaupt? Bruno Petroni , Hans Peter Roth , Christoph Buchs

Das Kino Rex in Thun nimmt das reguläre Programm am Freitag, 23. April, wieder auf. Foto: BOM

Per Montag werden die Corona-Massnahmen in der Schweiz gelockert. So dürfen beispielsweise Gastrobetriebe ihre Aussenbereiche wieder öffnen. Darüber hinaus sind unter weiteren Auflagen auch Veranstaltungen mit bis zu 100 (draussen) beziehungsweise 50 Teilnehmenden (drinnen) wieder erlaubt. Auch Fitnesscenter und Sportanlagen dürfen unter Einhaltung von Schutzmassnahmen wieder öffnen.

Während sich die Öffnung der Restaurantterrassen im Vorfeld abgezeichnet hatte, kam der Lockerungsschritt bei Anlässen für viele Veranstalter und Kulturschaffende überraschend, wie eine Umfrage unter regionalen Anbietern zeigt. Wir haben bei Betrieben verschiedener Branchen nachgefragt, was sie ab Montag vorhaben.