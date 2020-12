Vier besondere Liebesgeschichten – Wir waren schon «Schuelschätzeli» Hier erzählen unsere Leserinnen und Leser ihre emotionalen und aussergewöhnlichen Kennenlerngeschichten. Unter anderem Hans Liechti aus Thun. Er fand seine grosse Liebe bereits in Kindestagen.

Unzertrennlich seit 1963: Hans und Sylvia Liechti zu Hause in Thun. Fotos: Nicole Philipp

Seit kurzem sind mein Schatz und ich 51 Jahre verheiratet. Unsere Liebe begann schon in der Schule. 1963 zog meine heutige Frau Sylvia von Bern nach Thun und kam zu mir in die sechste Klasse im Schulhaus Eichbühl in Hünibach. Wir waren von da an «Schulschätzeli» – bis zur neunten Klasse. Nach der Schule machte Sylvia nämlich ein Welschlandjahr, und unsere Wege trennten sich kurz. Ihre Mutter erinnerte sie aber immer an mich und sagte: «Du musst gut zu diesem Hans schauen.» So fanden wir nach ihrer Rückkehr wieder zusammen. 1969, im Alter von 19 Jahren, durften wir mit der Unterschrift unserer Eltern heiraten. Getraut hat uns der Pfarrer, der schon in einem Schullager zu uns sagte: «Dir passet zäme.» Eigentlich hätte ich nach meiner Kochlehre einige Jahre auf einem Schiff arbeiten wollen, doch darauf verzichtete ich, der Familie zuliebe. Denn schon bald bekamen wir unsere zwei Töchter. Heute haben wir drei Enkelsöhne, sind pensioniert und immer noch sehr glücklich zusammen. Hans Liechti, Thun

1969 feierten Hans und Sylvia Liechti Hochzeit.

«Mein Mann ist ein Geschenk»

Mein 18. Geburtstag war der traurigste Tag in meinem Leben. Meine über alles geliebte Grossmutter wurde beerdigt. Doch schon am nächsten Tag sollte mich das ganz grosse Glück finden. Da klingelte es nämlich an der Tür meines Elternhauses. Ich öffnete, und vor mir stand ein junger, hübscher Mann. Er komme wegen der Stelle, die ausgeschrieben sei, sagte er. Sofort merkte ich, dass dieser Mann etwas Besonderes ist. Es war, wie man so schön sagt, Liebe auf den ersten Blick. Ich bat meine Eltern, ihm die freie Stelle in unserer Wäscherei zu geben, was sie auch taten. Hans, so hiess der junge Mann, merkte sofort, dass ich noch trauerte. Er tröstete mich, und daraus wurde die ganz grosse Liebe. 1967 heirateten wir in Rüti bei Lyssach. Später übernahmen wir eine Metzgerei auf der Schwarzenegg. Ich musste das Metzgen von Grund auf lernen, hatte in meinem Mann aber einen guten und strengen Lehrmeister. Dies war die schönste Zeit in unserem Leben. Unsere Liebe wurde mit drei Kindern und zwei Enkelkindern gekrönt. Heute sind wir seit 53 Jahren verheiratet und immer noch glücklich. Seit meiner Parkinsonerkrankung pflegt mich mein Mann. Er ist ein Geschenk. Eine solche Liebe zu erleben, ist etwas vom Schönsten, was man sich vorstellen kann. Marianne Schüpbach, Steffisburg

«Ich möchte noch heute keinen anderen»

Als ich 16 Jahre alt war, wollte ich mit einer Freundin beim Ka-We-De in Bern Schlittschuhfahren. Ich wartete dort auf sie, doch meine Freundin kam und kam nicht. So habe ich halt meine Runden allein gedreht. Irgendwann ist es mir verleidet, und da ich von meiner Mutter einen Batzen bekommen hatte, ging ich ins Restaurant, um eine «heisse Ovi» zu trinken. Dort sass eine Gruppe Eishockeyspieler beisammen. Einer von ihnen schaute besonders oft zu mir rüber, und ich habe zurückgeschaut. Da kam er zu mir und fragte, was ich denn hier so allein tue. Ich erzählte ihm die Geschichte, und er fragte mich, ob er mich nach Hause begleiten dürfe. Ich sagte Ja. Ich hätte den Bus nehmen können und er das Velo, doch wir spazierten eineinhalb Stunden zu Fuss nach Köniz. Die Zeit verging wie im Flug. Seit diesem Tag sind wir zusammen, und ich möchte noch heute keinen anderen Mann. Auch mein Jahr im Welschen haben wir überstanden. 1979 haben wir geheiratet und zwei Söhne grossgezogen. Noch heute sind wir sehr glücklich. Und meiner damaligen Freundin werde ich auf ewig dankbar sein, dass sie mich versetzt hat. Margrit Wyss, Bern

Liebe in Finnland

Hans Ryser an seiner Hochzeit in Finnland 1971. Foto: zvg

1969 war ich ein richtiger Vagabund, mich hielt nichts lange an einem Ort. Ich lebte und arbeitete in Deutschland, doch schon bald zog es mich in den hohen Norden – nach Finnland. Ich ging aufs Arbeitsamt, um einen Job zu finden. Diese schickten mich zu einem Bauern, der gut Deutsch konnte. Dort, in der Stadt Orimattila, arbeitete ich fortan. An einem Samstag nahmen mich die Arbeitskollegen zum Tanz mit. Weit draussen in der Natur, wo kaum ein Haus mehr stand, war das Tanzlokal. Auf einer Sitzbank an der Wand sassen die Frauen. Wir Herren standen in der Mitte. Als die Musik ertönte, mussten wir alle unsere Freundin oder die Frau unserer Begierde zum Tanz auffordern. So lernte ich meine zukünftige Frau kennen. Wir heirateten 1971. Die Liebe hat leider nicht gehalten, 1982 liessen wir uns scheiden. Die Geschichte wird mir aber immer in Erinnerung bleiben. Hans Ryser, Bangerten