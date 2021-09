Stimmen zu Nordirland - Schweiz – «Wir waren nicht mutig genug. Dieses Resultat ist schlecht» Yann Sommer, im Italien-Spiel noch der Held aller Schweizer, findet nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Nordirland deutliche Worte. Der Nationaltrainer zieht hingegen eine positive Bilanz. Samuel Waldis , Kristian Kapp , Florian Raz

Yann Sommer ist nach dem 0:0, eine gefühlte Niederlage, nicht zufrieden. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Yann Sommer

«Wir haben heute ganz einfach keine Lösungen gefunden. Wir waren nicht mutig genug mit dem Ball und sind nicht genug gerannt. Dann wird es halt schwierig gegen ein solches Team. Dieses Resultat ist schlecht. Aber dieser Gegner ist schwierig zu bespielen, denn heute können alle Teams verteidigen. Nordirland gab uns keinen Platz. Tage wie diesen gibt es.»

Trainer Murat Yakin

«Die Geschwindigkeit am Ball hat gefehlt, die Präzision. Es hätte mal ein Dribbling gebraucht, mal einen Weitschuss. Es war Ballbesitz vorhanden, aber keine Durchschlagskraft. Der Gegner war gut organisiert, sie hatten extrem viele Spieler hinter dem Ball. Kein Vorwurf an die Mannschaft, da stand auch ein Gegner auf dem Platz, der seine Sache gut gemacht hat. Wir müssen zufrieden sein, dass wir zu null gespielt und einen Punkt auswärts gewonnen haben.»

Wenn man die Möglichkeit hat, im Nationalteam zu spielen, kann es nicht am Willen liegen. Der Gegner ist gut marschiert, hat unsere Räume gut zugemacht. Meine erste Bilanz ist positiv.»

Manuel Akanji

Eine rare Szene: Ein Schweizer, hier Manuel Akanji, in einer gefährlichen Szene vor dem gegnerischen Tor. Foto: Toto Marti (Freshfocus/Blick)

«Wir wussten, was auf uns zukommt, welch schwieriges Spiel es wird. Aber es war zu wenig. Wir liessen praktisch keine Torchance zu, aber nach vorne kam von der ganzen Mannschaft zu wenig. Selbst unser verschossener Penalty kam eher glücklich zustande. Wir hatten viele Überzahlsituationen auf den Aussenbahnen. Wir waren dabei zu wenig mutig, suchten zu wenig die Eins-gegen-Eins-Situationen, versuchten alles, mit Pässen zu lösen, mit Flanken.

Da war zu wenig Mut, zu wenig Bewegung. Dann reicht es halt nicht. Uns fehlten sicher wichtige Offensivspieler, beim Gegner fehlten aber auch wichtige Spieler – darum wäre es zu einfach, alles auf die Absenzen zu schieben. Wir sind ja alle Nationalspieler hier und wollen an die WM. Da müssen alle alles geben. Und sonst reicht es halt nicht. So etwas wie heute darf uns halt nicht mehr passieren. Jetzt müssen wir viele Tore schiessen oder Italien schlagen.»

Nico Elvedi

«Das war ein grosser Kampf, auch wenn wir wussten, dass es schwierig wird. Wir haben uns schwer getan und vorne keine Lösungen gefunden. Beim Elfmeter können wir das Tor schiessen, dann wäre vermutlich alles einfacher gewesen.»

Ruben Vargas

Ruben Vargas kritisiert die Offensive der Schweizer. Foto: Toto Marti (Freshfocus/Blick)

«Wir wollten über aussen ins Eins gegen Eins gehen. Aber sie spielen mit einer Fünferkette, da ist es nicht so einfach. Wenn du an einem vorbeigehst, kommt schon der zweite. Die standen ja zu elft hinten drin. Da ist es klar, dass es für niemanden einfach wird, der hierher kommt. Wir hätten alle in der Offensive mehr Risiko eingehen können. Da kann ich Manuel Akanji nur Recht geben. Der Trainer hat uns angewiesen, ich solle mehr ins Dribbling gehen. Wir werden sicher das Spiel analysieren und versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen.»

Assistenztrainer Vincent Cavin:

«Der Gegner stand sehr kompakt und hat gut verteidigt. Mit dem Publikum und in dieser speziellen Ambiance war es schwierig für uns. Wir haben kaum Platz gefunden, weil Nordirland so gut organisiert war. Zudem braucht man sehr viel mehr Energie, wenn man das Spiel kreieren muss, als wenn man einfach nur verteidigt. Gegen dieses Team muss man fast perfekt spielen, um gefährlich zu sein. Heute waren wir nicht gefährlich.»

Renato Steffen

«Es war ein extrem frustrierendes Spiel. Wir sind angerannt, aber ohne Konzept gegen vorne. Wir hätten vielleicht noch etwas schneller, etwas gezielter den Ball in die Box suchen sollen, anstatt noch einmal abzubrechen. Darum war es sehr frustrierend. Wenn wir aussen den Ball hatten, sind wir vielleicht zu häufig gegen innen gegangen, anstatt den Ball scharf hinter die Abwehr zu spielen. Wir wussten auch nicht: Wann kommt die Flanke, wann kommt sie nicht? Die neuen Spieler dürfen keine Ausrede sein. Man muss einfach den Ball bringen und dort muss ein Spieler stehen.»

Florian Raz schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». @razinger

