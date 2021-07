Sommerserie «Tour de Berne» – «Wir wären lieber Gastgeber» Der Camping Aaregg in Brienz ist wegen des Hochwassers derzeit geschlossen. Statt Gäste zu beherbergen, muss Inhaber Marcel Zysset eine Vielzahl Plätze sanieren. Barbara Schluchter-Donski

Inhaber und Betreiber Marcel Zysset zeigt, was das Hochwasser letzte Woche auf dem Aaregg-Camping in Brienz angerichtet hat. Der Boden ist völlig aufgeweicht und nicht mehr als Stellplatz brauchbar. Foto: Barbara Schluchter-Donski

«Nein, so haben wir uns das nicht vorgestellt», sagt Marcel Zysset. Der Inhaber und Betreiber des Campings Aaregg steht mitten auf der leeren Rasenfläche seines Zeltplatzes und deutet auf den Boden: «Hier stand das Wasser letzte Woche dreissig Zentimeter hoch. Es bildete sich ein regelrechter See.» Mittlerweile ist das Wasser abgelaufen. Der Seepegel ging in den beiden letzten Tag markant zurück. «Jeweils 20 Zentimeter in 24 Stunden», wie Zysset präzisiert.

«Einen solchen Platz können wir niemandem vermieten.» Marcel Zysset, Inhaber und Betreiber des Campings Aaregg

Doch das Hochwasser, das drei Tage anhielt, hinterliess eine Spur der Verwüstung. 30 der insgesamt 200 Stellplätze sind sanierungsbedürftig. «Der Boden ist an dieser Stelle völlig durchnässt und matschig», sagt Marcel Zysset. «Einen solchen Platz können wir niemandem vermieten.»