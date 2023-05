Tupoka Ogette bringt Menschen bei, sich weniger rassistisch zu verhalten. Sie spricht über Pippi Langstrumpf, die Sechseläuten-Vorfälle und was bei Sascha Ruefers Aussage über Xhaka schiefging.

Frau Ogette, Sie sind Anti-Rassismus-Trainerin. Wer besucht Ihre Kurse?

Ich bezeichne mich lieber als Vermittlerin für Rassismuskritik. Ich bin viel in grossen und kleinen Unternehmen unterwegs, im Film- und Medienbereich, bei NGOs. Ich werde so ziemlich überall eingeladen – ausser am rechten Rand.