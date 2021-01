Wie erklären Sie sich den Erfolg dieser Enthaltsamkeitsprogramme?

Menschen mögen festgelegte Rahmen und «offizielle» Vorgaben, wann etwas gesellschaftlich erwünscht ist – einfach, weil es dann ganz viele machen und man Teil des Kollektivs wird. So macht man mit, ist mitten in «der Bewegung», freut sich und postet fleissig in den sozialen Netzwerken. Das tut gut, weil man bei einer vermeintlich guten Sache aktiv mitmacht. Es ist in gewisser Weise auch eine Form der Gewissensberuhigung, auf die man sich anschliessend im Lauf des Jahres immer wieder berufen kann: Ich war dabei, ich habe es gemacht, ich kann es, ich habe «Gutes» getan.