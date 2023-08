Open Air auf dem Flughafen Bern-Belp – «Wir verteilen Ohrstöpsel – egal für welche Art von Geräuschen» Neben der Startbahn zu elektronischer Musik tanzen? Möglich wird das am Aero-Festival. Co-Veranstalter Sacha Hilfiker über Fluglärm und die Hilfe von Patent Ochsner. Regula Fuchs

«Spick mi furt vo hie» – oder auch nicht: Der Flughafen Bern-Belp ist das Setting für die erste Ausgabe des Aero-Festivals. Foto: PD

Am Samstag wird auf dem Flughafen Belp getanzt, während nebenan Flugzeuge landen. Gibt es keine Sicherheitsbedenken? Die Sicherheit ist am Aero-Festival etwas vom Wichtigsten – und für uns als Veranstalter herausfordernd, weil wir sämtliche Vorschriften des Flughafens und des Bundesamtes für Zivilluftfahrt einhalten müssen. Darum wird das Festivalgelände komplett eingezäunt, sodass auch wirklich niemand auf die Flugpiste gelangt.

Übertönen die Flieger die Musik nicht? Da bin ich selber auch gespannt. Es ist schon ziemlich laut, aber die Musik kann dagegenhalten. Zudem ist der Flugverkehr überschaubar, es gibt am Samstag drei Linienflüge, dazu Charter- und Privatflieger. Wir werden natürlich Ohrstöpsel verteilen, egal für welche Art von Geräuschen.

Sacha Hilfiker ist Teil des fünfköpfigen Organisationsteams des Aero-Festivals. Foto: PD

Wie sind Sie auf diesen Ort gekommen? Seit «Bälpmoos» von Patent Ochsner hatte er kulturell ja eher eine beschauliche Aura. Am wichtigsten war uns, eine Location zu finden, die einzigartig ist – was wir mit dem Flughafen sicher einlösen. Natürlich kommt uns entgegen, dass seit dem Ochsner-Hit alle in Bern das Belpmoos kennen. Aber die Umdeutung des Settings stand für uns nicht im Vordergrund.

Ein industrielles Umfeld ist dem Rave ja grundsätzlich nicht fremd. Sicher. In den Frühzeiten des Techno fanden viele Veranstaltungen in stillgelegten Industriearealen statt. In den letzten Jahren sehen wir aber vermehrt auch Open-Air-Veranstaltungen. Die Szene hat einen grossen Wandel erlebt, vom Underground hinaus ins Freie, sozusagen. Der Flughafen ist darum auch ein spannender Ort für diese Art von Musik, weil er beide Aspekte vereint.

In Bern gab es diesen Sommer schon eine stattliche Anzahl Open-Air-Konzerte sowie mehrere neue Festivals. Haben Sie keine Angst, dass das Publikum übersättigt ist? Wir haben das natürlich auch festgestellt. Aber musikalisch bewegen wir uns mit der elektronischen Tanzmusik doch in einem anderen Bereich als andere Open Airs.

Auf einem Teil dieses Geländes wird das Aero-Festival stattfinden. Foto: PD

Letzten Samstag war in Zürich wieder einmal die Street Parade – eine der letzten grossen Techno-Paraden. Seit der Blüte des Techno in den 90ern ist die elektronische Musik nie mehr ein solches Massenphänomen gewesen. Täuscht der Eindruck? Die Street Parade zieht ja immer noch Hunderttausende an, von daher kann man nicht wirklich von einer Nische sprechen. Auch in den Radios wird elektronische Musik gespielt – was zeigt, dass die Zielgruppe breiter geworden ist. Mit Raves, Daydances und Festivals ist die elektronische Musik übrigens auch im Raum Bern immer stärker präsent.

Was erwartet jene, die zum Aero-Festival einchecken, musikalisch? Ist das eher ein Konzert- oder ein Dancefloor-Erlebnis? Am ehesten etwas dazwischen. Wir werden eine klassische Dancefloor-Atmosphäre schaffen, auch mit lokalen DJs. Dazu kommen nationale und internationale Liveacts. Das Aero-Festival bietet aber mehr als nur Tanzgelegenheiten, es gibt Foodstände, Bars, einen VIP-Bereich und einen Glitzerstand, wo man sich verschönern lassen kann.

Das Festival endet schon fast familienfreundlich um 23 Uhr. Ist das nicht ein No-Go für eine Party? Wir hatten uns am Anfang überlegt, auch etwas für die Nachtschwärmer zu bieten. Aber uns war wichtig, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln heimreisen kann. Zudem wollten wir den Bogen beim ersten Mal nicht überspannen. Für eine nächste Ausgabe werden wir eine Verlängerung oder eine Afterparty bis in die frühen Morgenstunden prüfen.

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse.

