«Alle Trump-Anhänger haben gemeinsam, dass sie die Demokratie fortwerfen wollen»: Proteste in Las Vegas angesichts des knappen Wahlausgangs im US-Bundesstaat Nevada.

Waren Sie überrascht vom sehr knappen Ausgang der Präsidentschaftswahlen?

Das Vertrauen in die Umfragen ist seit 2016 zerstört, und sie lagen einmal mehr in Schlüsselstaaten wie Wisconsin und Ohio falsch. Jene Leute, die Umfragen erheben, scheinen in einer Fantasiewelt zu leben. Das Wahlresultat dagegen ist ein Abbild des heutigen Zustands unseres Landes.