Fehlbehandlung am Lebensende – «Wir unterschätzen, wie schwach die Körper sind» Die Medizin befinde sich beim Lebensende oft im Blindflug, sagt Palliativmediziner Steffen Eychmüller. Er fordert von Ärztinnen und Ärzten ein Umdenken. Jessica King

Foto: Urs Jaudas

Der Arzt lag im MRI, die Maschine rumpelte, klopfte, surrte. Untersucht wurde sein Kopf, denn er hatte in den Monaten zuvor seltsame Symptome entwickelt: Er war stets ausgelaugt, hatte Kopfschmerzen, schlurfte beim Gehen, vergass die Krankengeschichten seiner Patientinnen und Patienten. «Da kann was nicht stimmen», dachten sowohl seine Frau als auch seine Praxisassistentin. An eine Erschöpfungsdepression, wie ursprünglich diagnostiziert, glaubten beide nicht.